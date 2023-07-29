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29 июля, 08:58

Участники саммита из Африки остались в восторге от Петербурга, сообщили в Кремле

Песков: Африканские участники саммита восхищались Санкт-Петербургом

Африканские участники саммита в Санкт-Петербурге остались в восторге от Северной столицы, несмотря на не самую приятную погоду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все восхищались Санкт-Петербургом, уровнем организации саммита, выражали признательность и поздравляли", — отметил представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александр Юнашев
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