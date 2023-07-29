Южный поток: Чем африканские страны интересны российским производителям и потребителям В Санкт-Петербурге прошёл Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. На нём широко обсуждались вопросы сотрудничества. Почему сотрудничество с африканскими странами выгодно России, какие новые перспективы открываются для бизнеса и покупателей. 28 июля, 22:43 В Санкт-Петербурге прошёл Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент Владимир Путин отметил, что Москва списала африканским странам долгов суммарно на 23 млрд долларов. При этом Россия выделит около 90 млн долларов африканским странам для развития. Также им будут предоставлены торговые преференции.

При этом у многих россиян возникает вопрос, а чем может быть интересно сотрудничество с Африкой для нашей страны. На самом деле тут открываются очень интересные перспективы. В конечном счёте сотрудничество действительно можно назвать взаимовыгодным.

Чем Африка интересна российским производителям

Например, в Африке есть множество природных ресурсов. В том числе и тех, к которым Россия потеряла доступ после распада СССР. Так, сейчас в дефиците марганец, хром, литий, бокситы, а также некоторые редкоземельные металлы. Как раз эти ресурсы есть в Африке. Немаловажно, что себестоимость добычи там очень низкая. Это связано в том числе и с тем, что природные ископаемые залегают близко к поверхности. России выгодно добывать эти ресурсы. И этот процесс уже начинается. Например, часть сырья для производства алюминия поступает из Гвинеи. Для африканских стран такое сотрудничество тоже оправданно, так как создаются новые рабочие места и развивается местная промышленность.

Балкер погружает бокситовую алюминиевую руду на погрузочную платформу в порту Комсар, Гвинея, Западная Африка. Фото © Shutterstock

Кроме того, страны Африки могут стать новыми рынками сбыта для нашей промышленной продукции. России необходимо увеличивать несырьевой и неэнергетический экспорт. При этом в Африке большим спросом пользуется продукция машиностроения, химической отрасли, сельского хозяйства, а также удобрения и другие товары из России. Что немаловажно, африканский рынок быстрорастущий. Соответственно, там открываются новые возможности для поставок российской продукции и технологий.

— С экономической точки зрения Африка — такой же торговый партнёр, как и все остальные. Африка поставляет в Россию непродовольственные ресурсы: сырьё и ткани, камни, природные материалы. Кроме того, это продовольственные ресурсы в виде овощей и фруктов. Африканские страны — большая плотность населения, высокий спрос и отсутствие конкуренции для российских производителей. Африканские страны — это большой объём спроса, большие площади и острая потребность в сильном европейском партнёре. В этом свете России здесь очень интересно, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Африка сегодня — это мировой лидер по темпам роста потребления продовольствия, природных ресурсов, промышленности и другой продукции прежде всего за счёт роста собственного населения. Согласно последнему прогнозу ООН, общее население планеты Земля достигнет к 2050 году 9,7 миллиарда и большую часть прироста обеспечит Африканский континент. А именно: Египет, Эфиопия, Нигерия, Демократическая Республика Конго и Танзания. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

— Темпы роста потребления Африки удваиваются каждые пять лет. Это значит, что в ближайшее время все товарные потоки и логистические пути будут переориентированы на удовлетворение возрастающих нужд африканцев. Кстати, одна из наиболее развитых африканских стран — ЮАР — уже состоит в БРИКС, а Алжир, Египет и Тунис серьёзно и решительно настроены на вступление в этот альянс. Кроме того, в условиях санкций, наложенных на Россию странами "Большой семёрки", именно контракты с африканскими странами предоставляют нашей стране новые рыночные ниши для поставок энергоресурсов, сельхозпродукции и промышленных товаров различного назначения, — пояснил Николай Вавилов.

Также, по его словам, нашей стране экономически выгодно инвестировать средства в развитие портовой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, электроэнергетики, здравоохранения и других отраслей экономики.

Как экономические связи с Африкой отразятся на российских потребителях

Что касается потребителей в России, то недорогое сырьё позитивно влияет на стоимость конечной продукции, что не может не отразиться на ценах.

— С точки зрения природных ресурсов Африканский континент очень богат и занимается поставками в нашу страну марганцевых руд, оксида алюминия, апельсинов, какао-бобов, табака, чёрного чая и других наименований. Кроме того, в недрах Африки скрыто огромное количество редкоземельных металлов, без которых сегодня невозможно развитие высокотехнологичных отраслей: кобальт, марганец, литий, тантал, ниобий, — рассказал Николай Вавилов.

Алжирский фермер собирает мандарины в Буфарике, к югу от Алжира. Фото © Getty Images / NurPhoto

Он добавил, что взамен Африка получает от России зерновые культуры, растительное масло, аммиак, изделия из меди, лесоматериалы и секретные группы товаров, включающие радиолокационную аппаратуру, вооружение и боеприпасы.

— Немаловажно, что Африка — это 25% голосов в ООН. А поддержка такого количества голосов для нашей страны при решении спорных вопросов в политическом аспекте очень важна, — отметил Николай Вавилов.

На данный момент порядка 90% российской торговли приходится на семь стран — это Египет, Алжир, Марокко, ЮАР, Тунис, Нигерия и Судан. Есть также торговый оборот с Эфиопией, Демократической Республикой Конго и Анголой, но он намного меньше и составляет всего лишь десятки миллионов долларов.

Сейчас Россия делает перспективные инвестиции в разработку бокситов в Гвинее, платины — в Зимбабве, а также алмазов — в Анголе. Создаётся Российская промышленная зона в Египте. Она даёт нашим компаниям возможность выходить на египетский рынок и осваивать экономическое пространство южнее Сахары.

— Торговые связи с Африкой — взаимовыгодная история. Например, 22% поставок в страны континента приходится на нефть и нефтепродукты. В свете постоянного санкционного давления Запада это становится особенно актуально: нам нужно куда-то перенаправлять сырьевые потоки, от которых отказывается Европа, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Что же касается импорта, то тут, по его словам, тоже картина довольно радужная. До 70% всех инвестиций российских компаний идут в разведку и добычу полезных ископаемых. Африка поставляет нам уран, бокситы, алмазы, железную руду и много других минералов. В этой сфере трудятся около 30 крупных компаний из РФ, которые платят значительные отчисления от своей выручки в бюджет. Всё это помогает стране выстоять в экономически непростом периоде.

— В прошлом году наш товарооборот с Африкой составил 18 млрд долларов. И Минэкономразвития считает, что к 2030 году эти объёмы могут удвоиться, то есть до 36 млрд долларов. А переход на взаиморасчёты в нацвалютах, о котором говорил Владимир Путин, позволит облегчить валютный своп и полностью соответствует политике дедолларизации, — добавил Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева