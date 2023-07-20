С 1 августа льготникам пересчитают доплаты: Как изменятся суммы начислений Изменятся суммы выплат пенсионерам и семьям с детьми. Какие начисления положены льготникам, кому сделают перерасчёт и как его получить? 19 июля, 22:41 4114 4114 С 1 августа пенсионеры станут получать больше. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

С 1 августа будет произведён перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они устанавливаются при наличии необходимого особого стажа. Величина доплаты индивидуальна и определяется расчётным путем по специальной формуле. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Право на такую доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155-ФЗ. Тут есть определённые критерии. Доплату делают при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек оставил работу по состоянию здоровья, не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

— Доплата к пенсии выплачивается при условии, что человек вышел на пенсию в должности, дающей такое право. Бывает, что человек, получающий выплату, снова возвращается на лётную работу. Тогда выплата доплаты приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот пенсионер был принят на работу, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 августа сделают перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Корректировка происходит за счёт того, что человек получает зарплату, с которой уплачены страховые взносы. Размер прибавки зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше будет сумма. Перерасчёт происходит из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента. Он определяется за год с учётом отчислений страховых взносов в СФР. Никаких заявлений не надо подавать. СФР пересчитает сумму выплат самостоятельно.

Семьям с детьми станет проще получить льготы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

— Тут стоит отметить, что прибавка ждёт только тех пенсионеров, кто работает официально. Если работодатель отчислений в СФР не делает, то никакого увеличения пенсии у пожилого работника не будет. Неработающим пенсионерам прибавки с 1 августа 2023 года тоже не будет. Если же человек трудится официально, а перерасчёт ему не сделали, то за пояснениями нужно будет обратиться в Социальный фонд России, — пояснила Елена Кузнецова.

Оксана Красовская рассказала, что с 1 августа также будут повышаться накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата. Коэффициент повышения ежегодно определяется в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года.

— Повышение производится ежегодно (согласно федеральному закону N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных накоплений" от 30 ноября 2011 года), — рассказала Оксана Красовская.

В Социальном фонде России рассказали об изменениях, которые затронут семьи с детьми-инвалидами. Родителям таких детей положен мини-отпуск, состоящий из четырёх дней в месяц. Он предоставляется не только родителям, но и опекунам, а также попечителям. Чтобы получить дополнительный отпуск для ухода за ребёнком-инвалидом, нужно подать соответствующее заявление работодателю.

Дни можно взять подряд или разбить по разным датам в течение месяца. При этом перенести неиспользованные льготные дни на следующий месяц не получится.

— С сентября дни по уходу можно будет использовать более эффективно. Родители смогут накапливать неиспользованные выходные, а затем взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребёнком. Нужно будет согласовать с работодателем даты выходных и подать заявление в отдел кадров, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева