Маленькая девочка уснула на встрече Путина с многодетными семьями

Маленькая девочка уснула на встрече президента РФ Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Глава государства заметил это, когда общался с её старшей сестрой.

Девочка уснула на встрече Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Видео © LIFE

"Я смотрю, силы покинули твою сестричку", — сказал он.

Её старшая сестра пояснила, что малышка устала. Всё потому, что экскурсионная программа, организованная для многодетных семей в Москве, была насыщенной.