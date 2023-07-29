Маленькая девочка уснула на встрече Путина с многодетными семьями
Маленькая девочка уснула на встрече президента РФ Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Глава государства заметил это, когда общался с её старшей сестрой.
Девочка уснула на встрече Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Видео © LIFE
"Я смотрю, силы покинули твою сестричку", — сказал он.
Её старшая сестра пояснила, что малышка устала. Всё потому, что экскурсионная программа, организованная для многодетных семей в Москве, была насыщенной.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Он исполнил обещание и организовал многодетным семьям поездку в столицу с экскурсией по Кремлю.
LIFE