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29 июля, 14:46

Маленькая девочка уснула на встрече Путина с многодетными семьями

Маленькая девочка уснула на встрече президента РФ Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Глава государства заметил это, когда общался с её старшей сестрой.

Девочка уснула на встрече Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Видео © LIFE

"Я смотрю, силы покинули твою сестричку", — сказал он.

Её старшая сестра пояснила, что малышка устала. Всё потому, что экскурсионная программа, организованная для многодетных семей в Москве, была насыщенной.

Путин: Нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье

Путин: Нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Он исполнил обещание и организовал многодетным семьям поездку в столицу с экскурсией по Кремлю.

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LIFE

Илья Суриков
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