Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Глава государства исполнил обещание, которое дал несколько месяцев назад, и организовал многодетным семьям поездку в столицу с экскурсией по Кремлю. Сам же он в данный момент находится в Санкт-Петербурге, где проводит двусторонние встречи после саммита Россия – Африка.

Путин пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Из Александровского зала Большого Кремлёвского дворца его поприветствовали семьи из Смоленской, Архангельской, Кировской и Челябинской областей, а также из Карачаево-Черкесии, Новосибирска, Магадана и Майкопа.

"Такие семьи, как ваши, — гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаёте замечательный пример другим людям. Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей", — отметил Путин.

Он выразил надежду, что таких семей, которые олицетворяют истинные ценности, в РФ будет больше. Орден "Родительская слава" был учреждён в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают семерых и более детей.