Путин уверен, что самое большое удовольствие и счастье — в детях

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением семьи Ильиных из Архангельской области, что счастье — в детях. Речь об этом зашла в ходе встречи главы государства с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава". Супруги Ильины точно знают толк в счастье: они воспитывают восьмерых детей — шестерых сыновей и двух дочек — и призывают сограждан последовать их примеру.

"Пример многодетных семей впечатляет. Впечатляет, потому что показывает, что такое счастье. В чём оно заключается? В детях, как известно", — согласился с Юлией и Вадимом Ильиными российский лидер.

Путин сослался на слова ещё одной участницы встречи, которая призналась, что очень часто слышит от знакомых сакраментальный вопрос: "А зачем вам нужно столько детей?". По словам российского лидера, за этим вопросом на самом деле скрывается ещё один, мол, почему многодетные родители не захотели пожить для себя.

"А что такое "пожить для себя"? Что это значит? Это, видимо, имеется в виду пожить в своё удовольствие, получить удовольствие от жизни. Но те, кто так говорит, не понимает, что самое большое удовольствие и счастье — в детях!" — отметил глава государства.