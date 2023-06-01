Путин ответил на вопрос, кто главнее — он или Дед Мороз

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Деда Мороза главнее себя. Об этом глава государства сказал во время встречи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

Путин сказал, что считает Деда Мороза главнее себя. Видео © LIFE

"Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берёт своё начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос мальчика, кто главнее — президент или Дед Мороз.

На этом пути, продолжил Путин, люди должны преодолевать трудности, ведь они неизбежны. Если не двигаться по этой дороге, то и не будет успехов, добавил президент, подчеркнув, что это касается и маленьких граждан России, и взрослых.