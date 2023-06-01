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1 июня, 12:52

Путин рассказал, сколько часов он спит

Путин рассказал, что занимается спортом и спит по шесть-семь часов в сутки

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается заниматься спортом и спит не больше семи часов в сутки. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

Путин рассказал, что занимается спортом и спит по шесть-семь часов. Видео © LIFE

"Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю немного, шесть-семь часов, шесть в основном. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось", — сказал лидер страны и добавил, что график у него "достаточно однообразный".

Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом

Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом

Ранее лидер РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание.

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Александр Юнашев
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