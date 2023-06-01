Путин рассказал, сколько часов он спит

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается заниматься спортом и спит не больше семи часов в сутки. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

"Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю немного, шесть-семь часов, шесть в основном. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось", — сказал лидер страны и добавил, что график у него "достаточно однообразный".