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1 июня, 12:38

Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом

Путин: Россия управляется Богом, но существует за счёт россиян и их таланта

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", высказался о своих должностных полномочиях, подчеркнул, что государство существует благодаря россиянам, их талантам и преданности Родине.

Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом. Видео © LIFE

Он напомнил, что один из российских императоров на вопрос, сложно ли управлять страной, ответил так: "Управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно". Другой же государственный деятель, продолжил Путин, сказал следующее: "Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует". Президент дополнил эту мысль.

"Россия хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счёт наших людей, за счёт таланта наших людей, за счёт любви к Отечеству, за счёт преданности своей семье и своей Родине", — заявил Путин.

Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

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Ранее лидер РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание. Президент ещё выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых". Также глава государства назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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