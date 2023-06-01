Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом
Путин: Россия управляется Богом, но существует за счёт россиян и их таланта
Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", высказался о своих должностных полномочиях, подчеркнул, что государство существует благодаря россиянам, их талантам и преданности Родине.
Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом. Видео © LIFE
Он напомнил, что один из российских императоров на вопрос, сложно ли управлять страной, ответил так: "Управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно". Другой же государственный деятель, продолжил Путин, сказал следующее: "Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует". Президент дополнил эту мысль.
"Россия хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счёт наших людей, за счёт таланта наших людей, за счёт любви к Отечеству, за счёт преданности своей семье и своей Родине", — заявил Путин.
Ранее лидер РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание. Президент ещё выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых". Также глава государства назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей.
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