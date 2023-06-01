Путин дополнил высказывание о том, что Россия напрямую управляется Богом

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", высказался о своих должностных полномочиях, подчеркнул, что государство существует благодаря россиянам, их талантам и преданности Родине.

Он напомнил, что один из российских императоров на вопрос, сложно ли управлять страной, ответил так: "Управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно". Другой же государственный деятель, продолжил Путин, сказал следующее: "Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует". Президент дополнил эту мысль.