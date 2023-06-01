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1 июня, 12:28

Елисей из Красногорска поприветствовал Путина "по-нашему" и прочитал стих о дзюдо

Мальчик из Красногорска прочитал Путину стих о дзюдо

Мальчик Елисей из Красногорска, с семьёй которого президент РФ пообщался по видеосвязи, прочитал Владимиру Путину стих о дзюдо, а глава государства похвалил юного спортсмена.

Напомним, Владимир Путин сегодня пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". В одной из таких семей растёт спортсмен-поэт: Елисей из Красногорска прочитал главе государства стихи, рассказав о занятиях дзюдо.

Мальчик Елисей из Красногорска прочитал Путину стих про дзюдо. Видео © LIFE

"Вас поприветствовать по-нашему хочу: "Рэй".

Мой любимый президент, учитель.

Мне 10 лет. Я гибкий путь учу.

И буду непременно победитель.

Передняя подсечка — мой конёк, броски через бедро и спину.

Учу я философию дзюдо и наполняюсь мудростью и силой.

Спасибо вам за мужества пример. Я только начинаю тренировки.

Я видел вас в бою, и я б хотел, как вы быть: рассудительным и ловким".

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в литературном творчестве Елисей уже выполнил команду "Хаджиме" (термин в дзюдо, которым судья даёт борцам сигнал к началу схватки).

"Могу только сказать "Ёши" (продолжайте)", добавил глава государства.

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Напомним, на встрече с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава", президент подчеркнул, что многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей, которые сейчас пытаются оспаривать за рубежом. Путин добавил, что в России такие семьи по-прежнему пользуются особым уважением. Он сердечно поблагодарил мам и пап, которые целиком и без остатка посвящают себя детям, но при этом успевают справляться со всеми повседневными хлопотами и обязанностями.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александра Вишнякова
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