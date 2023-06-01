Елисей из Красногорска поприветствовал Путина "по-нашему" и прочитал стих о дзюдо

Мальчик Елисей из Красногорска, с семьёй которого президент РФ пообщался по видеосвязи, прочитал Владимиру Путину стих о дзюдо, а глава государства похвалил юного спортсмена.

Напомним, Владимир Путин сегодня пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". В одной из таких семей растёт спортсмен-поэт: Елисей из Красногорска прочитал главе государства стихи, рассказав о занятиях дзюдо.

Мальчик Елисей из Красногорска прочитал Путину стих про дзюдо. Видео © LIFE

"Вас поприветствовать по-нашему хочу: "Рэй". Мой любимый президент, учитель. Мне 10 лет. Я гибкий путь учу. И буду непременно победитель. Передняя подсечка — мой конёк, броски через бедро и спину. Учу я философию дзюдо и наполняюсь мудростью и силой. Спасибо вам за мужества пример. Я только начинаю тренировки. Я видел вас в бою, и я б хотел, как вы быть: рассудительным и ловким".

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в литературном творчестве Елисей уже выполнил команду "Хаджиме" (термин в дзюдо, которым судья даёт борцам сигнал к началу схватки).

"Могу только сказать "Ёши" (продолжайте)", — добавил глава государства.