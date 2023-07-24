"Запомним навсегда": После встречи с Путиным молодожёны могут назвать в честь него сына

23 июля после посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили с туристами и местными жителями. Многие жаждали сделать с ними фото на память. Среди них были Сабина и Андрей Усковы, которые за пару дней до этого расписались и готовились обвенчаться.

Молодожёны познакомились на отдыхе в Сочи и вместе уже полгода. В середине февраля девушка переехала из города-курорта к возлюбленному в Северную столицу. Она рассказала, что венчание должно было начаться в 13:00, однако супругам сказали, что всё переносится из-за официального мероприятия. Тогда молодожёны и решили погулять рядом с собором в ожидании церемонии. Через несколько минут они увидели, что оттуда спускаются первые лица России и Белоруссии, решили подойти к ним ближе. Причём посмелее была невеста — она первой подошла к Путину и попросила сфотографироваться.

"Возможно, нас заметили из-за моего свадебного платья, всё-таки оно выделялось. Я сказала Владимиру Владимировичу, что у меня и Андрея сегодня венчание. Он поздравил нас. Но Андрей не сразу подошёл к нам на фото. Поэтому Владимир Владимирович удивился и спросил: "А где супруг?" Я стала звать Андрея. А в это время Александр Лукашенко стоял рядом и спросил меня: "А жених я, получается?" — поделилась Сабина в беседе с kp.ru.

В итоге жениха всё же нашли, сделали фото, а затем молодожёны пошли на венчание. Сабина призналась, что волновалась, однако осознавала, что из-за фото с главами государств их венчание приобретёт другой масштаб. Теперь Андрей пообещал подумать насчёт имени ребёнка: если родится сын, возможно, его назовут Владимиром.