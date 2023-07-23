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23 июля, 11:07

"Люди важнее": В Кронштадте Путину и Лукашенко устроили фотосессию на улице

Путин и Лукашенко пообщались с людьми возле Кронштадтского морского собора

<p>Путин и Лукашенко фотографировались с людьми в Кронштадте. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/news_kremlin/2126" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news_kremlin</a></p>

Путин и Лукашенко фотографировались с людьми в Кронштадте. Фото © Telegram / news_kremlin

После посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили и сделали фотографии с людьми возле храма.

Путин и Лукашенко пообщались с людьми после посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Лидеров двух стран окружили люди, которые говорили тёплые пожелания. Они просили пожать руку и сфотографироваться. Среди желающих была даже невеста, которая сообщила о проходящем венчании. На вопрос, а как же карантин, Путин ответил, что "люди важнее, чем карантин". Многие собравшиеся, в свою очередь, желали главе государства здоровья.

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Напомним, в Петербурге проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они будут продолжаться два дня. В рамках встречи президенты посетили Кронштадтский морской собор.

Александр Юнашев
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