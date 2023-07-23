"Люди важнее": В Кронштадте Путину и Лукашенко устроили фотосессию на улице

После посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили и сделали фотографии с людьми возле храма.

Лидеров двух стран окружили люди, которые говорили тёплые пожелания. Они просили пожать руку и сфотографироваться. Среди желающих была даже невеста, которая сообщила о проходящем венчании. На вопрос, а как же карантин, Путин ответил, что "люди важнее, чем карантин". Многие собравшиеся, в свою очередь, желали главе государства здоровья.