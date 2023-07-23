Путин: Россия и Белоруссия смогут уверенно пройти 2023 год

Россия и Белоруссия смогут спокойно и уверенно пройти 2023 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдём уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста", — сказал Путин.