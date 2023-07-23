Путин: Россия и Белоруссия смогут уверенно пройти 2023 год
Россия и Белоруссия смогут спокойно и уверенно пройти 2023 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдём уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста", — сказал Путин.
Напомним, встреча Путина и Лукашенко проходит в Санкт-Петербурге. По словам российского лидера, переговоры продлятся два дня. Лукашенко заявил, что привёз на встречу карту переброски польских войск к границам Союзного государства.
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