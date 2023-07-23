Лукашенко заявил, что привёз на встречу с Путиным карту переброски войск Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербург карту переброски польских войск к границам Союзного государства (СГ).

По словам Лукашенко, одна из польских бригад расположена всего в сорока километрах от города Бреста. Он также сообщил о другой бригаде, которая находится примерно в ста километрах от Гродно.