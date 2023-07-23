Лукашенко заявил, что привёз на встречу с Путиным карту переброски войск Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербург карту переброски польских войск к границам Союзного государства (СГ).
Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину о переброске польских войск к границам Союзного государства. Видео © LIFE
По словам Лукашенко, одна из польских бригад расположена всего в сорока километрах от города Бреста. Он также сообщил о другой бригаде, которая находится примерно в ста километрах от Гродно.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что переговоры продлятся два дня.
ТАСС / Александр Демьянчук