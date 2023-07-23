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23 июля, 09:02

Путин заявил, что переговоры с Лукашенко продлятся два дня

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге продлятся два дня. Главы государств планируют провести встречу и в понедельник, 24 июля.

"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", — сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.

Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления

Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран вместе прибыли в Константиновский дворец. Перед этим в Кремле анонсировали встречу глав государств. Там рассказали, что Путин и Лукашенко продолжат обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственных отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Белорусский президент прибыл в РФ накануне.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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