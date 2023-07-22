Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Путиным

Губернаторы Ленобласти и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов встретили в аэропорту Пулково президента Белоруссии Александра Лукашенко, прилетевшего на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства области.

"Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково", — сказано в сообщении.