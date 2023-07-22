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22 июля, 17:45

Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Путиным

Губернаторы Ленобласти и Петербурга встретили Лукашенко в аэропорту Пулково

<p>Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/drozdenko_a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Дрозденко</a></p>

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © VK / Александр Дрозденко

Губернаторы Ленобласти и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов встретили в аэропорту Пулково президента Белоруссии Александра Лукашенко, прилетевшего на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства области.

"Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково", — сказано в сообщении.

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским коллегой уже завтра, 23 июля. Лидеры стран продолжат обсуждение актуальных тем, касающихся развития Союзного государства. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".

Андрей Бражников
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