Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Путиным
Губернаторы Ленобласти и Петербурга встретили Лукашенко в аэропорту Пулково
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © VK / Александр Дрозденко
Губернаторы Ленобласти и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов встретили в аэропорту Пулково президента Белоруссии Александра Лукашенко, прилетевшего на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства области.
"Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково", — сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским коллегой уже завтра, 23 июля. Лидеры стран продолжат обсуждение актуальных тем, касающихся развития Союзного государства. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".