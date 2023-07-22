Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Пул первого", публикуя фото главы государства.

Самолёт, на котором глава Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву. Фото © "Пул первого"

На снимке президент Белоруссии идёт по ковровой дорожке к трапу самолёта в аэропорту и одет в спортивный костюм тёмно-зелёного цвета. Также пресс-служба белорусского лидера показала и самолёт Лукашенко.