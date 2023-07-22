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22 июля, 15:37

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка ©<a href="https://t.me/pul_1/9544" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул первого"</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Пул первого", публикуя фото главы государства.

Самолёт, на котором глава Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву. Фото © "Пул первого"

Самолёт, на котором глава Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву. Фото © "Пул первого"

На снимке президент Белоруссии идёт по ковровой дорожке к трапу самолёта в аэропорту и одет в спортивный костюм тёмно-зелёного цвета. Также пресс-служба белорусского лидера показала и самолёт Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским коллегой уже завтра, 23 июля. Лидеры стран продолжат обсуждение актуальных тем, касающихся развития Союзного государства. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".

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Ирина Фальке
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