Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Пул первого", публикуя фото главы государства.
Самолёт, на котором глава Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву. Фото © "Пул первого"
На снимке президент Белоруссии идёт по ковровой дорожке к трапу самолёта в аэропорту и одет в спортивный костюм тёмно-зелёного цвета. Также пресс-служба белорусского лидера показала и самолёт Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским коллегой уже завтра, 23 июля. Лидеры стран продолжат обсуждение актуальных тем, касающихся развития Союзного государства. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".