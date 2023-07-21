МИД высказался о передаче контроля над российским ядерным оружием Белоруссии
Рябков: График размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии остаётся в силе
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
График по размещению в Белоруссии российского ядерного оружия не изменился, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по окончании своего участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента России. Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет", — сообщил дипломат, подчеркнув, что РФ не делится с кем бы то ни было контролем за своим ЯО.
По заверениям замминистра, передачи контроля над российским ядерным оружием кому бы то ни было, включая Белоруссию, в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит.
Напомним, 25 мая министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Первые ядерные заряды в республику уже доставлены.