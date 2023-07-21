МИД высказался о передаче контроля над российским ядерным оружием Белоруссии

"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента России. Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет", — сообщил дипломат, подчеркнув, что РФ не делится с кем бы то ни было контролем за своим ЯО.