"Руки будут развязаны": Лукашенко назвал условие применения российского ядерного оружия
Лукашенко: Применение ядерного оружия в СВО возможно только при агрессии НАТО
Размещённое на территории Белоруссии российское ядерное оружие находится под надёжной охраной, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с иностранными журналистами. Применение ядерного оружия в ходе специальной операции на Украине возможно только в случае агрессии со стороны НАТО.
"Определённое количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надёжной охраной", — сказал он, уточнив, что по земле ядерные боеголовки не доставлялись.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие в ходе специальной военной операции не будет применено, оно предназначено исключительно для обороны. Однако если НАТО предпримет агрессивные шаги против Минска или Москвы, то тогда "наши руки будут развязаны", пообещал белорусский лидер.
Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Известно, что первые ядерные заряды в республику уже доставлены.