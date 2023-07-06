"Руки будут развязаны": Лукашенко назвал условие применения российского ядерного оружия

Размещённое на территории Белоруссии российское ядерное оружие находится под надёжной охраной, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с иностранными журналистами. Применение ядерного оружия в ходе специальной операции на Украине возможно только в случае агрессии со стороны НАТО.

"Определённое количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надёжной охраной", — сказал он, уточнив, что по земле ядерные боеголовки не доставлялись.