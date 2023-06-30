Лукашенко уверен, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено
Лукашенко: Ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии
Ядерное оружие не будет применено, пока оно находится на территории Белоруссии, уверен белорусский лидер Александр Лукашенко. Его заявление приводит агентство БелТА.
"И чем больше мы живём, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надёжном месте. И я уверен, что нам никогда не придётся его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Первые ядерные заряды в республику уже доставлены.
t.me / БелТА