Лукашенко уверен, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено

"И чем больше мы живём, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надёжном месте. И я уверен, что нам никогда не придётся его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", — подчеркнул Лукашенко.