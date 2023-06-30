Лукашенко утвердил координаты центров принятия решений в недружественных странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что позавчера утвердил на военных картах места центров принятия решений недружественных стран. Такое заявление он сделал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости страны.

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", — цитирует белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".