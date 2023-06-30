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30 июня, 15:51

Лукашенко утвердил координаты центров принятия решений в недружественных странах

Лукашенко заявил, что утвердил координаты центров решений недружественных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что позавчера утвердил на военных картах места центров принятия решений недружественных стран. Такое заявление он сделал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости страны.

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", — цитирует белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко: Если рухнет Россия, то все окажутся под обломками

Лукашенко: Если рухнет Россия, то все окажутся под обломками

Ранее Лайф писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение разработать алгоритм применения российского ядерного оружия, которое планируется разместить в стране.

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ТАСС / БелТА

Илья Суриков
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