Лукашенко утвердил координаты центров принятия решений в недружественных странах
Лукашенко заявил, что утвердил координаты центров решений недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что позавчера утвердил на военных картах места центров принятия решений недружественных стран. Такое заявление он сделал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости страны.
"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", — цитирует белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".
Ранее Лайф писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение разработать алгоритм применения российского ядерного оружия, которое планируется разместить в стране.
ТАСС / БелТА