Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Белоруссией

"С ядерной державой никто никогда не воевал... [Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор] Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.