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27 июня, 16:45

Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Министерству обороны и Комитету госбезопасности страны распоряжение разработать алгоритм применения российского ядерного оружия, которое планируется разместить в республике.

"С ядерной державой никто никогда не воевал... [Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор] Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Согласно поручению главы республики, ядерный удар вероятен "в трудную минуту, если нападут на Союзное государство".

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в Белоруссии завершится строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. 25 мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о его хранении, причём контроль за ним остаётся у Москвы. Первые заряды уже доставлены. Как пояснили в российском МИД, его нахождение в Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок.

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president.gov.by

Андрей Бражников
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