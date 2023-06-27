Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Министерству обороны и Комитету госбезопасности страны распоряжение разработать алгоритм применения российского ядерного оружия, которое планируется разместить в республике.
"С ядерной державой никто никогда не воевал... [Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор] Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Согласно поручению главы республики, ядерный удар вероятен "в трудную минуту, если нападут на Союзное государство".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в Белоруссии завершится строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. 25 мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о его хранении, причём контроль за ним остаётся у Москвы. Первые заряды уже доставлены. Как пояснили в российском МИД, его нахождение в Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок.