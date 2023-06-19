В МИД рассказали о сроках нахождения ядерного оружия РФ на территории Белоруссии
МИД: Нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени
Нахождение российского ядерного оружия на территории Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
В интервью ТАСС дипломат объяснил, что договорённости между Россией и Белоруссией о размещении ядерного оружия не ограничены какими-либо временными рамками.
"В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО [тактическое ядерное оружие] в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии", — пояснил Полищук.
Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Первые ядерные заряды в республику уже доставлены.
t.me / МИД РФ