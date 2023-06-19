В МИД рассказали о сроках нахождения ядерного оружия РФ на территории Белоруссии

Нахождение российского ядерного оружия на территории Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

В интервью ТАСС дипломат объяснил, что договорённости между Россией и Белоруссией о размещении ядерного оружия не ограничены какими-либо временными рамками.