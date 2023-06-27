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27 июня, 12:41

"Бомбу привёз?!": Лукашенко получил от министра обороны ядерный подарок

Министр обороны Хренин подарил Лукашенко копию первой советской ядерной бомбы

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Фото © ТАСС / EPA / POOL / BELTA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>ANDREI STASEVICH</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Фото © ТАСС / EPA / POOL / BELTA / ANDREI STASEVICH

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту страны Александру Лукашенко "ядерную бомбу". Необычный "сувенир" он передал главе государства перед своим докладом.

"Бомбу привёз?!", — удивился Лукашенко.

"Так точно. Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе... Чтобы символично было, что это у нас всё находится. Это копия", подтвердил глава ведомства.

Лукашенко отметил, что пусть враги Белоруссии не думают, что власти из-за наличия российского ядерного оружия "уж очень радуются". Всё это — "символически", подчеркнул он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в Белоруссии завершится строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. Так, 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о его хранении в союзной республике, причём контроль за ним остаётся у Москвы. Первые заряды уже доставлены. Как пояснили в российском МИД, его нахождение в Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок.

Матвей Константинов
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