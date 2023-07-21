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21 июля, 12:48

Путин встретится с Лукашенко 23 июля

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время рабочего визита последнего в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран продолжат обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственных отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".

"Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое", рассказали там.

Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Ранее, 6 июля, Александр Лукашенко анонсировал свою скорую встречу с Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться судьба ЧВК "Вагнер". В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вышеназванную повестку тогда подтвердить не смог.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Матвей Константинов
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