Путин встретится с Лукашенко 23 июля
Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время рабочего визита последнего в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран продолжат обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственных отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что "вопросов предстоит обсудить много".
"Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое", — рассказали там.
Ранее, 6 июля, Александр Лукашенко анонсировал свою скорую встречу с Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться судьба ЧВК "Вагнер". В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вышеназванную повестку тогда подтвердить не смог.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев