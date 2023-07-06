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6 июля, 08:53
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения судьбы ЧВК "Вагнер"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени планируют встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналистам в четверг, 6 июля, сам белорусский лидер.

Он добавил, что президенты двух стран находятся "в одной лодке".

"Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в её решение и в вопросы дальнейшего функционирования ЧВК", сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

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Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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