Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения судьбы ЧВК "Вагнер"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени планируют встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналистам в четверг, 6 июля, сам белорусский лидер.
Он добавил, что президенты двух стран находятся "в одной лодке".
"Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в её решение и в вопросы дальнейшего функционирования ЧВК", — сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным.