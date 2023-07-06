Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения судьбы ЧВК "Вагнер"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени планируют встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналистам в четверг, 6 июля, сам белорусский лидер.

Он добавил, что президенты двух стран находятся "в одной лодке".

"Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в её решение и в вопросы дальнейшего функционирования ЧВК", — сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.