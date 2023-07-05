Оружие, золото, аппарат ИВЛ и коллекция париков: Появились кадры с обысков в особняке Пригожина
В ходе обысков у Пригожина были найдены арсенал оружия, слитки золота и парики
В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры обысков в особняке основателя ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Евгения Пригожина, расположенном в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятий, в частности, были найдены слитки золота, целый арсенал оружия, поддельные паспорта, парики, костюмы, пачки денег и многое другое.
Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Всё это было конфисковано у Пригожина, однако позднее, как сообщала "Фонтанка", возвращено владельцу. Сегодня издание также писало, что за оружием в управление ФСБ по Северной столице Пригожин приезжал лично. Ему вернули несколько пистолетов, включая наградной Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу.
Судя по снимкам, дом главы ЧВК "Вагнер" оборудован собственной вертолётной площадкой, бассейном, сауной и тренажёрным залом и даже медицинским кабинетом, в котором есть аппарат ИВЛ, аспиратор для санации бронхов и другое дорогостоящее оборудование.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже дело о мятеже было прекращено.
Telegram / SHOT