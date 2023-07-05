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5 июля, 18:49
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Оружие, золото, аппарат ИВЛ и коллекция париков: Появились кадры с обысков в особняке Пригожина

В ходе обысков у Пригожина были найдены арсенал оружия, слитки золота и парики

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры обысков в особняке основателя ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Евгения Пригожина, расположенном в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятий, в частности, были найдены слитки золота, целый арсенал оружия, поддельные паспорта, парики, костюмы, пачки денег и многое другое.

Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Всё это было конфисковано у Пригожина, однако позднее, как сообщала "Фонтанка", возвращено владельцу. Сегодня издание также писало, что за оружием в управление ФСБ по Северной столице Пригожин приезжал лично. Ему вернули несколько пистолетов, включая наградной Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу.

  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Кадры с обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

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Судя по снимкам, дом главы ЧВК "Вагнер" оборудован собственной вертолётной площадкой, бассейном, сауной и тренажёрным залом и даже медицинским кабинетом, в котором есть аппарат ИВЛ, аспиратор для санации бронхов и другое дорогостоящее оборудование.

  • Медицинский кабинет в доме Пригожина. Фото © Telegram / SHOT
    Медицинский кабинет в доме Пригожина. Фото © Telegram / SHOT
  • Медицинский кабинет в доме Пригожина. Фото © Telegram / SHOT
    Медицинский кабинет в доме Пригожина. Фото © Telegram / SHOT

Медицинский кабинет в доме Пригожина. Фото © Telegram / SHOT

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В США отметили усиление позиций Путина после мятежа ЧВК "Вагнер"

В США отметили усиление позиций Путина после мятежа ЧВК "Вагнер"

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже дело о мятеже было прекращено.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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