В США отметили усиление позиций Путина после мятежа ЧВК "Вагнер"
Херш: Путин после мятежа ЧВК "Вагнер" оказался в гораздо более сильной позиции
Американская разведка считает, что власть президента России Владимира Путина после вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" только усилилась. Об этом в своей статье на платформе Substack пишет американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники.
По его словам, разведка США ещё в январе считала неизбежным конфликт между военным руководством РФ и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Собеседник Херша утверждает, что "вагнеровцы" были полезны при наступательных операциях, однако затем российские силы перешли к обороне. При этом Пригожин отказался принимать изменение в стратегии Москвы и продолжил наступать в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Ему не стали мешать и позволили израсходовать резервы живой силы и оружия в битве за населённый пункт, а потом дали "выставить себя дураком", чтобы потом исчезнуть.
"Путин сейчас в гораздо более сильной позиции. <...> Он полностью поддержал армию, которая дала Пригожину выставить себя дураком и бесславно исчезнуть", — пишет Херш.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. А глава ЧВК "Вагнер", согласно достигнутым договорённостям, прибыл в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже.