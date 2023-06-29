В США отметили усиление позиций Путина после мятежа ЧВК "Вагнер"

Американская разведка считает, что власть президента России Владимира Путина после вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" только усилилась. Об этом в своей статье на платформе Substack пишет американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники.

По его словам, разведка США ещё в январе считала неизбежным конфликт между военным руководством РФ и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Собеседник Херша утверждает, что "вагнеровцы" были полезны при наступательных операциях, однако затем российские силы перешли к обороне. При этом Пригожин отказался принимать изменение в стратегии Москвы и продолжил наступать в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Ему не стали мешать и позволили израсходовать резервы живой силы и оружия в битве за населённый пункт, а потом дали "выставить себя дураком", чтобы потом исчезнуть.