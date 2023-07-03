Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что закалённые в суровые военные годы узы братской дружбы остаются надёжной основой союзнических отношений между странами. Это подтверждается и сегодня, указал президент, отметив, что Москва и Минск вместе противостоят серьёзным угрозам извне.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия преодолеют все трудности благодаря укреплению связей и институтов Союзного государства. Лидер РФ пожелал белорусского коллеге здоровья и успехов, а народу республики — счастья и процветания.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В эту дату он празднуется с 1997 года (раньше отмечался 27 июля). Именно 3 июля 1944 года Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации. 27 июля была принята Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР.