Путин заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям
Россия и Белоруссия делают всё возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик в условиях санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам форума регионов России и Белоруссии.
"Россия и Белоруссия делают всё, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций", — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально.
Ранее Путин на ПМЭФ заявил, что России необходимо перейти к суверенной экономике. Под ней, объяснил глава государства, предполагается масштабное наращивание производства, сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктуры, освоение передовых технологий, а также создание современных индустриальных мощностей и "целых отраслей".