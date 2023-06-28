Регион

Уведомления отключены

28 июня, 08:11

Путин заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям

Россия и Белоруссия делают всё возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик в условиях санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам форума регионов России и Белоруссии.

"Россия и Белоруссия делают всё, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально.

Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза

Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза

Ранее Путин на ПМЭФ заявил, что России необходимо перейти к суверенной экономике. Под ней, объяснил глава государства, предполагается масштабное наращивание производства, сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктуры, освоение передовых технологий, а также создание современных индустриальных мощностей и "целых отраслей".

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Белоруссия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров