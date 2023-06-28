Путин заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям

Россия и Белоруссия делают всё возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик в условиях санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам форума регионов России и Белоруссии.

"Россия и Белоруссия делают всё, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально.