Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза

Россия существенно расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в РФ. Это ответ на введение очередного, уже 11-го пакета европейских санкций. В МИД РФ подчеркнули, что эти ограничения не являются легитимными и подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении МИД РФ.

В чёрный список попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане ЕС, причастные к военной помощи Киеву, а также представители евроструктур, ответственные за введение санкций против РФ. Ограничения также коснулись парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.