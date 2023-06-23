Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза
РФ в ответ на новые санкции расширила стоп-лист на въезд для представителей ЕС
Россия существенно расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в РФ. Это ответ на введение очередного, уже 11-го пакета европейских санкций. В МИД РФ подчеркнули, что эти ограничения не являются легитимными и подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении МИД РФ.
В чёрный список попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане ЕС, причастные к военной помощи Киеву, а также представители евроструктур, ответственные за введение санкций против РФ. Ограничения также коснулись парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.
Напомним, что европейские страны довольно долго не могли договориться насчёт нового пакета санкций, но 21 июня он всё-таки был согласован, несмотря на все усилия Венгрии и Греции — противников новых ограничений. 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
А 21 июня МИД РФ в ответ на санкции закрыл въезд для 48 граждан Австралии. Люди, попавшие в чёрный список, — это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и депутаты, формирующие в этой стране антироссийскую повестку.
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