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21 июня, 15:56

Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 48 граждан Австралии

Россия в ответ на санкции Австралии закрывает въезд для 48 граждан этой страны. Люди, попавшие в чёрный список, — это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и депутаты, формирующие в Австралии антироссийскую повестку. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев", — отмечается в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что продолжат работу над формированием стоп-листа, так как Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкции.

Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 333 граждан Канады

Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 333 граждан Канады

А в мае Министерство иностранных дел РФ закрыло въезд для 500 граждан США в качестве ответа на американские санкции. В числе этих людей оказался и экс-президент Барак Обама.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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