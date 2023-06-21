Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 48 граждан Австралии

Россия в ответ на санкции Австралии закрывает въезд для 48 граждан этой страны. Люди, попавшие в чёрный список, — это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и депутаты, формирующие в Австралии антироссийскую повестку. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев", — отмечается в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что продолжат работу над формированием стоп-листа, так как Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкции.