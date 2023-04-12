Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 333 граждан Канады

Россия в качестве ответных санкций решила закрыть въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается в среду на сайте МИДа.

"Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в стоп-лист представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии", — пояснили в ведомстве.

Российский МИД также опубликовал пофамильный список всех канадцев, которые оказались персонами нон грата. Так, в нём фигурируют генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, подписавшие письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024, канадские атлеты Александр Билодо, Томас Гранди, Ребекка Скотт, судья Международного уголовного суда Кимберли Прост и многие другие политики, парламентарии, общественные деятели и спортсмены.