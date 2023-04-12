Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 333 граждан Канады
Россия в качестве ответных санкций решила закрыть въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается в среду на сайте МИДа.
"Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в стоп-лист представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии", — пояснили в ведомстве.
Российский МИД также опубликовал пофамильный список всех канадцев, которые оказались персонами нон грата. Так, в нём фигурируют генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, подписавшие письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024, канадские атлеты Александр Билодо, Томас Гранди, Ребекка Скотт, судья Международного уголовного суда Кимберли Прост и многие другие политики, парламентарии, общественные деятели и спортсмены.
Напомним, что буквально на днях канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России. Ограничения вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер". Кроме того, было объявлено и о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него войдёт более 20 тысяч автоматов и 2,4 млн патронов, а также 38 пулемётов. Заявление прозвучало по итогам встречи Трюдо с украинским коллегой Денисом Шмыгалём.
ТАСС / Сергей Узаков