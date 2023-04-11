Посол России назвал жестом пустого символизма новые санкции Канады
Посол России Степанов: Новые санкции Канады — это жест пустого символизма
Очередные санкции Канады в отношении России являются жестом пустого символизма, который был привязан к визиту в страну украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как заявил в беседе с ТАСС российский посол в Оттаве Олег Степанов, никаких негативных последствий для предприятий и граждан РФ от данных рестрикций не будет.
"Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима. Никаких последствий для наших граждан и предприятий от них не будет. Видно, что функционеры в кабинете Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица", — пояснил дипломат.
Говоря о пакете военной помощи Киеву, Степанов заявил, что тот также является бессмысленным. По словам дипломата, Украина не нуждается в лёгком стрелковом оружии, входящем в состав пакета, так как его у ВСУ его и так достаточно. Дело в том, что Канада больше ничем не могла помочь Незалежной, но "покрасоваться" было нужно. Дипломат назвал этот жест политиканством и позерством. Он выразил уверенность, что это печально отразится на канадских избирателях.
Напомним, сегодня канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России. Ограничения вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер". Кроме того, было объявлено и о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него войдут более 20 тысяч автоматов и 2,4 млн патронов, а также 38 пулемётов. Заявление прозвучало по итогам встречи Трюдо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
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