Очередные санкции Канады в отношении России являются жестом пустого символизма, который был привязан к визиту в страну украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как заявил в беседе с ТАСС российский посол в Оттаве Олег Степанов, никаких негативных последствий для предприятий и граждан РФ от данных рестрикций не будет.

"Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима. Никаких последствий для наших граждан и предприятий от них не будет. Видно, что функционеры в кабинете Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица", — пояснил дипломат.

Говоря о пакете военной помощи Киеву, Степанов заявил, что тот также является бессмысленным. По словам дипломата, Украина не нуждается в лёгком стрелковом оружии, входящем в состав пакета, так как его у ВСУ его и так достаточно. Дело в том, что Канада больше ничем не могла помочь Незалежной, но "покрасоваться" было нужно. Дипломат назвал этот жест политиканством и позерством. Он выразил уверенность, что это печально отразится на канадских избирателях.