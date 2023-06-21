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21 июня, 13:44

Раскрыто содержание 11-го пакета санкций ЕС, который яро блокировали Венгрия и Греция

Посол Польши заявил о включении южной ветки "Дружбы" в 11-й пакет санкций ЕС

Одобренный с третьего раза 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Содержание документа из более 100 пунктов журналистам раскрыл посол Польши в ЕС Анджей Садось.

По его словам, в чёрный список вошли 70 человек, якобы "ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей", и более 30 хозяйствующих субъектов, обходящих введённые ранее санкции.

"В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки "Дружбы", а также запрет въезда для российских грузовых прицепов", уточнил Садось.

Послы стран – членов ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Послы стран – членов ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Напомним, Евросоюз долгое время не мог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за Венгрии и Греции, которые его блокировали. В последний раз послы государств – членов объединения собирались на прошлой неделе, но так и не пришли к консенсусу.

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Андрей Бражников
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