Раскрыто содержание 11-го пакета санкций ЕС, который яро блокировали Венгрия и Греция

Одобренный с третьего раза 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Содержание документа из более 100 пунктов журналистам раскрыл посол Польши в ЕС Анджей Садось.

По его словам, в чёрный список вошли 70 человек, якобы "ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей", и более 30 хозяйствующих субъектов, обходящих введённые ранее санкции.