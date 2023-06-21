Послы стран – членов ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Послы стран – членов Евросоюза согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, сообщили в представительстве Швеции в Совете ЕС.

"Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", — говорится в опубликованном сообщении.

В Госдуме задались вопросом, сколько пакетов санкций против России осталось до краха ЕС

Напомним, Евросоюз долгое время не мог согласовать новый пакет антироссийских санкций. В последний раз послы государств – членов объединения собирались на прошлой неделе.