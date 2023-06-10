В Госдуме задались вопросом, сколько пакетов санкций против России осталось до краха ЕС
Спикер Госдумы Володин: Лидеры стран ЕС делают вид, что не воюют против России
Страны Евросоюза воюют против России, поставляя Украине используемое против мирного населения оружие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население. Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома", — написал он в своём телеграм-канале.
В то же время, добавил политик, вместо осуждения этих деяний европейцы обсуждают новые антироссийские санкции, которые больше вредят самим странам ЕС и их гражданам: в 2022 году была зафиксирована рекордная инфляция, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.
У РФ же, отметил Володин, всё наоборот. Так, зарубежные аналитики, Еврокомиссия и Всемирный банк вынуждены улучшать свои прогнозы по нашей экономике. В конечном счёте российская система доказала свою эффективность, а Европа может ввести "хоть 20-й" пакет санкций, который окажется безрезультатным, подчеркнул спикер.
"Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — заключил председатель Госдумы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики. При этом глава государства отметил, что по критически важным направлениям страна должна быть самодостаточной, так как это основа суверенитета.
ТАСС / Антон Новодережкин