Путин: Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и всё производить сама. Об этом заявил в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС президент России Владимир Путин.

"Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться — от мировой экономики — особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы всё любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", — сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия останется значимой частью мировой экономики, однако по критически важным направлениям она должна быть самодостаточной, так как это основа суверенитета.