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9 июня, 13:36

Путин: Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и всё производить сама. Об этом заявил в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС президент России Владимир Путин.

"Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться — от мировой экономики — особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы всё любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия останется значимой частью мировой экономики, однако по критически важным направлениям она должна быть самодостаточной, так как это основа суверенитета.

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Ранее перед встречей с представителями стран ЕАЭС Владимир Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств в неформальной обстановке обсудили наиболее важные вопросы двустороннего и международного сотрудничества.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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