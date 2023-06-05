Силуанов заверил, что Россия не будет замыкать экономику из-за санкций

Американский доллар бросил вызов России, а не наоборот, поэтому Москва сегодня ищет надёжные механизмы расчётов между экспортёрами и импортёрами. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Доллар бросил вызов России, поэтому мы ищем надёжные альтернативные механизмы расчётов между нашими экспортёрами, импортёрами с тем, чтобы это было удобно, надёжно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран", — сказал он в интервью телеканалу CGTN.

Силуанов также подчеркнул, что наша страна является частью мировой экономики и из-за санкций не собирается замыкаться. По его словам, ВВП РФ по итогам 2023 года может выйти на рост в один процент.