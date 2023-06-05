Силуанов заверил, что Россия не будет замыкать экономику из-за санкций
Силуанов: Россия не бросает вызов доллару, а ищет надёжные механизмы расчётов
Американский доллар бросил вызов России, а не наоборот, поэтому Москва сегодня ищет надёжные механизмы расчётов между экспортёрами и импортёрами. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Доллар бросил вызов России, поэтому мы ищем надёжные альтернативные механизмы расчётов между нашими экспортёрами, импортёрами с тем, чтобы это было удобно, надёжно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран", — сказал он в интервью телеканалу CGTN.
Силуанов также подчеркнул, что наша страна является частью мировой экономики и из-за санкций не собирается замыкаться. По его словам, ВВП РФ по итогам 2023 года может выйти на рост в один процент.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что экономика России начала развиваться по принципиально новой модели. В новых условиях, которые сложились в стране с началом СВО на Украине, всё более востребованной становится активная позиция бизнес-сообщества и отечественных промышленников, подчеркнул российский лидер.
ТАСС / Новодережкин Антон