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5 июня, 13:39

Силуанов заверил, что Россия не будет замыкать экономику из-за санкций

Силуанов: Россия не бросает вызов доллару, а ищет надёжные механизмы расчётов

Американский доллар бросил вызов России, а не наоборот, поэтому Москва сегодня ищет надёжные механизмы расчётов между экспортёрами и импортёрами. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Доллар бросил вызов России, поэтому мы ищем надёжные альтернативные механизмы расчётов между нашими экспортёрами, импортёрами с тем, чтобы это было удобно, надёжно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран", — сказал он в интервью телеканалу CGTN.

Силуанов также подчеркнул, что наша страна является частью мировой экономики и из-за санкций не собирается замыкаться. По его словам, ВВП РФ по итогам 2023 года может выйти на рост в один процент.

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Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что экономика России начала развиваться по принципиально новой модели. В новых условиях, которые сложились в стране с началом СВО на Украине, всё более востребованной становится активная позиция бизнес-сообщества и отечественных промышленников, подчеркнул российский лидер.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Наталья Исакова
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