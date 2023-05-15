Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России

Эксперты Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону. Это следует из весеннего экономического прогноза ЕК на 2023–2024 годы.

Так, по данным аналитиков, спад экономики РФ по итогам 2023 года составит 0,9%. При этом уже в следующем году ВВП страны перейдёт в фазу роста и достигнет 1,3%. В прогнозе, который был опубликован осенью прошлого года, ЕК ожидала спад на 3,2% по итогам этого года и рост на 0,9 по окончании следующего.

Кроме того, эксперты Еврокомиссии изменили в позитивную сторону прогноз по безработице в РФ. Если ранее ожидались показатели в 4,5% в 2023 году и 4,6% в 2024 году, то теперь в ЕК говорят о 3,7% и 4% соответственно.