Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год и ждёт снижения на 0,9%
Эксперты Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону. Это следует из весеннего экономического прогноза ЕК на 2023–2024 годы.
Так, по данным аналитиков, спад экономики РФ по итогам 2023 года составит 0,9%. При этом уже в следующем году ВВП страны перейдёт в фазу роста и достигнет 1,3%. В прогнозе, который был опубликован осенью прошлого года, ЕК ожидала спад на 3,2% по итогам этого года и рост на 0,9 по окончании следующего.
Кроме того, эксперты Еврокомиссии изменили в позитивную сторону прогноз по безработице в РФ. Если ранее ожидались показатели в 4,5% в 2023 году и 4,6% в 2024 году, то теперь в ЕК говорят о 3,7% и 4% соответственно.
Ранее экономисты предсказали, как изменится график ВВП России в 2023 году. Их прогноз оптимистичнее, чем у МВФ, но пессимистичнее, чем у Минэкономики.
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