ЕК признала начало рецессии в зоне евро

В Еврокомиссии подтвердили старт рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Верле Нютс.

По словам спикера, значение экономического роста в еврозоне достигло минус 0,1% в 4-м квартале 2022 года и 1-м квартале 2023-го, а обусловлена такая ситуация перерасчётом и понижением уровня экономического роста в некоторых странах ЕС. Она добавила, что рецессия в зимний период была неглубокой.

При этом Нютс считает, что зона евро всё ещё экономически устойчива — это подтверждает позитивная ситуация на рынке труда.