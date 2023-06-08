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8 июня, 13:51

ЕК признала начало рецессии в зоне евро

Еврокомиссия подтвердила старт рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года

В Еврокомиссии подтвердили старт рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Верле Нютс.

По словам спикера, значение экономического роста в еврозоне достигло минус 0,1% в 4-м квартале 2022 года и 1-м квартале 2023-го, а обусловлена такая ситуация перерасчётом и понижением уровня экономического роста в некоторых странах ЕС. Она добавила, что рецессия в зимний период была неглубокой.

При этом Нютс считает, что зона евро всё ещё экономически устойчива — это подтверждает позитивная ситуация на рынке труда.

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Ранее эксперты Еврокомиссии дали прогноз по ВВП России на 2023–2024 годы. По новым данным, спад в этом году будет меньше, чем ожидали европейские аналитики, а рост в следующем будет больше, чем прогнозировалось.

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Юрий Лысенко
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