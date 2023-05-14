Доллар и евро не в фаворе: Доходность облигаций в юанях превысила 6% годовых
"Коммерсант": Доходность облигаций в китайских юанях превысила 6% годовых
Доходность облигаций в китайских юанях выросла до шести процентов годовых, сообщает "Коммерсант".
Как говорится в материале, популярность активов в юанях объясняется улучшением условий привлечения средств в этой валюте, а ещё мир постепенно отказывается от использования евро и американского доллара. По мнению аналитиков, рост спроса на валюты дружественных Москве государств является долгосрочной тенденцией, вызванной геополитической ситуацией.
В сложившейся ситуации всё больше банков предлагают делать вклады в юанях. Так, доходность двух-трёхлетних облигаций варьируется от 3,7 до 4% годовых, а доходность четырёх-пятилетних депозитов — от 3,5 до 6,4% годовых.
Ранее эксперты спрогнозировали, когда россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро.
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