Доходность облигаций в китайских юанях выросла до шести процентов годовых, сообщает "Коммерсант".

Как говорится в материале, популярность активов в юанях объясняется улучшением условий привлечения средств в этой валюте, а ещё мир постепенно отказывается от использования евро и американского доллара. По мнению аналитиков, рост спроса на валюты дружественных Москве государств является долгосрочной тенденцией, вызванной геополитической ситуацией.

В сложившейся ситуации всё больше банков предлагают делать вклады в юанях. Так, доходность двух-трёхлетних облигаций варьируется от 3,7 до 4% годовых, а доходность четырёх-пятилетних депозитов — от 3,5 до 6,4% годовых.