В ВТБ спрогнозировали, когда россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро

Доля вкладов россиян в долларах и евро в ВТБ за год снизится с 10 до 7%. При этом уже к концу 2025 года вкладчики вовсе перестанут сберегать средства в этих иностранных валютах. Такое мнение высказал зампредседателя правления банка Алексей Печатников, его слова приводит РБК.

"По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту", — сказал он.

Одной из причин отказа от валютных вкладов в России стали действующие уже больше года ограничения Центробанка. Также топ-менеджер ВТБ указал, что в настоящее время увеличивается объём сбережений в юанях: сейчас на счетах граждан лежит около 8 миллиардов в китайской валюте, а к концу этого года, как ожидается, будет уже 15 миллиардов (176 миллиардов рублей). По словам Печатникова, рубль остаётся одним из самых надёжных и высокодоходных вложений и чаще граждане РФ выбирают именно этот актив.