Аналитик назвал дату, когда рубль может перейти к росту

К концу этой недели рубль может начать укрепляться из-за наступления налогового периода. К 28 апреля российская валюта займёт твёрдые позиции по отношению к доллару, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

"С начала 2023 года единый день уплаты налогов в федеральный бюджет — 28-е число каждого месяца. Экспортёры платят налоги в рублях, и по мере приближения этой даты они будут продавать валюту для уплаты налогов", — рассказал порталу Ura.ru Русецкий.

По словам эксперта, на этом фоне ожидается рост предложений валюты на рынке и укрепление рубля. В целом, по мнению Русецкого, во второй половине 2023 года российская валюта укрепится до 80 рублей за доллар, но и это не предел.

С начала года американская валюта планомерно росла с 68 рублей за единицу до 82. Член МРО "Деловая Россия" Алексей Улитенко высказал мнение, что через 10–12 лет цифровые активы могут и вовсе заменить доллар.