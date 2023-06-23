Регион

Уведомления отключены

23 июня, 11:57

ЕС ввёл санкции против российских военкоров, включая Пегова и Сладкова

<p>Военкор Семён Пегов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Военкор Семён Пегов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета антироссийских санкций попали военные корреспонденты, в том числе Семён Пегов, Александр Сладков и Евгений Поддубный. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В чёрный список также занесены пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, корреспондент "Известий" Виктор Синеок, создатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Кроме того, ЕС ввёл санкции против телеканала "Звезда" — под персональные ограничения попали генеральный продюсер и журналистка телеканала — Борис Яновский и Ольга Белова.

Всем вышеперечисленным лицам отныне запрещён въезд в страны ЕС, а их активы при наличии на территории союза будут заморожены.

Захарова из МИД высмеяла "автомобильные" санкции ЕС и напомнила про сыр

Захарова из МИД высмеяла "автомобильные" санкции ЕС и напомнила про сыр

Напомним, что новые ограничения касаются 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров