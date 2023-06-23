ЕС ввёл санкции против российских военкоров, включая Пегова и Сладкова

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета антироссийских санкций попали военные корреспонденты, в том числе Семён Пегов, Александр Сладков и Евгений Поддубный. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В чёрный список также занесены пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, корреспондент "Известий" Виктор Синеок, создатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Кроме того, ЕС ввёл санкции против телеканала "Звезда" — под персональные ограничения попали генеральный продюсер и журналистка телеканала — Борис Яновский и Ольга Белова.