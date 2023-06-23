ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу
Евросоюз запретил поставки нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. Ограничения введены в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня. При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.
"Временное исключение, предоставленное ФРГ и Польше для поставок российской сырой нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", прекратит своё действие. При этом нефть из Казахстана или другой третьей страны сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС", — сказано в разъяснении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.
Как ранее сообщал Лайф, европейские страны довольно долго не могли договориться насчёт нового пакета санкций, но 21 июня он всё-таки был согласован, несмотря на все усилия Венгрии и Греции — противников новых ограничений. 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild