ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

Евросоюз запретил поставки нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. Ограничения введены в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня. При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.