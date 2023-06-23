Новый пакет антироссийских санкций вступил в силу

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу, 23 июня. Об этом сообщил МИД Эстонии. Как отметили в пресс-службе ведомства, новые рестрикции коснулись не только российских, но и некоторых зарубежных компаний, которые якобы помогают Москве обходить санкции.