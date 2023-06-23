Новый пакет антироссийских санкций вступил в силу
МИД Эстонии: 11-й пакет санкций против России официально вступил в силу
Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу, 23 июня. Об этом сообщил МИД Эстонии. Как отметили в пресс-службе ведомства, новые рестрикции коснулись не только российских, но и некоторых зарубежных компаний, которые якобы помогают Москве обходить санкции.
"Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций, чтобы сделать ограничительные меры строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности. Пакет вступил в силу сегодня", — отметил эстонский МИД.
Напомним, что европейские страны долго не могли договориться насчёт нового пакета рестрикций, но 21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС сообщили, что послы стран – членов Евросоюза согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Их яро блокировали Венгрия и Греция, но это не помогло. Сообщалось, что одобренный с третьего раза 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
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