В Германии раскрыли основное содержание 11-го пакета антироссийских санкций

В основу одиннадцатого пакета санкций против России легли меры по недопущению обхода ограничений благодаря третьим странам. Как сказано в заявлении Минэкономики ФРГ, их предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы должны решительно бороться с этим. Поэтому в феврале я представил предложения, которые учитывают по основным пунктам принятый сегодня 11-й пакет", — приводит ведомство слова вице-канцлера, называющего уклонение от ограничений неприемлемым.

Министерство объясняет, что теперь будут "возможны меры против отдельных компаний, а также экспортные ограничения против третьих стран". Могут быть наложены ограничения на отдельные товары, "особенно критически важные, если все усилия будут безуспешны". Кроме того, по данным ведомства, этот пакет санкций отменяет исключения для Германии и Польши, касающиеся поставок нефти из РФ, и предусматривает ограничение транзита высокотехнологичных товаров через российскую территорию.