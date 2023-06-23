Захарова из МИД высмеяла "автомобильные" санкции ЕС и напомнила про сыр
Мария Захарова: С сыром эксперимент нам понравился, теперь нужен хороший автопром
Решение ЕС расширить запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс и на все электро- и гибридные автомобили плохо вяжется с посылом о нанесении "стратегического поражения" нашей стране и "сдерживании Китая". На этот факт обратила внимание официальная представительница российского МИД Мария Захарова.
По её словам, кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может.
"С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром", — написала Захарова в пятницу в своём телеграм-канале.
Напомним, что расширение запрета на экспорт автомобилей класса люкс, а также на все электро-, гибридные и даже подержанные машины предусмотрено 11-м пакетом антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня. Новые ограничения касаются 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service