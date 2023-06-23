Захарова из МИД высмеяла "автомобильные" санкции ЕС и напомнила про сыр

Решение ЕС расширить запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс и на все электро- и гибридные автомобили плохо вяжется с посылом о нанесении "стратегического поражения" нашей стране и "сдерживании Китая". На этот факт обратила внимание официальная представительница российского МИД Мария Захарова.

По её словам, кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может.