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27 июня, 10:01

Песков: Путин и Лукашенко ежедневно координируют действия и делятся мнениями

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко практически каждый день координируют совместные действия и ведут обсуждения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что у президентов сложились не просто союзнические, но и дружеские отношения. Лукашенко — глава братской республики, который обладает огромным опытом и мудростью, а также хорошо "закалён в различных боях", отметил Песков.

"Безусловно, обмен мнениями президентов, координация действий и так далее, это то, что происходит фактически на ежедневной основе", — заключил представитель Кремля.

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LIFE / Андрей Тишин

Татьяна Миссуми
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