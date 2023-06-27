Песков: Путин и Лукашенко ежедневно координируют действия и делятся мнениями
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко практически каждый день координируют совместные действия и ведут обсуждения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что у президентов сложились не просто союзнические, но и дружеские отношения. Лукашенко — глава братской республики, который обладает огромным опытом и мудростью, а также хорошо "закалён в различных боях", отметил Песков.
"Безусловно, обмен мнениями президентов, координация действий и так далее, это то, что происходит фактически на ежедневной основе", — заключил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами. Он подчеркнул, что у народов "одно Отечество".
LIFE / Андрей Тишин